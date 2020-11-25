ru
ua

News
+
-

Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

УАФ оскаржить технічну поразку України в матчі проти Швейцарії

Автор: Роман Тверденко

Українська асоціація футболу збирається оскаржити рішення Апеляційного комітету УЄФА щодо технічної поразки для збірної України по матчу зі Швейцарією. Оскаржувати будуть в Спортивному арбітражному суді в Лозанні.

Популярні новини

Про це повідомляє сайт УАФ.

Віце-президент організації Юрій Запісоцький заявив, що УАФ "категорично не згодна з рішенням Апеляційного комітету УЄФА і збирається оскаржити його у Спортивному арбітражному суді після отримання повного тексту".

Нагадаємо, команді Андрія Шевченка зарахували технічну поразку з рахунком 0:3 за матч Ліги націй проти Швейцарії, який не відбувся.

Матч останнього туру не відбувся через рішення медичних органів Люцерна відправити українську збірну на карантин після кількох позитивних тестів на коронавірус. Хоча команда Андрія Шевченка була готова зіграти, оскільки мала в складі понад 13 футболістів з негативним результатом.

Українська сторона сподівалася вирішити долю протистояння на полі, але не встигала зібрати нову команду, щоб провести зустріч на наступний день.

Прогноз погоди
Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Збірна України