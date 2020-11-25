УАФ оскаржить технічну поразку України в матчі проти Швейцарії

Українська асоціація футболу збирається оскаржити рішення Апеляційного комітету УЄФА щодо технічної поразки для збірної України по матчу зі Швейцарією. Оскаржувати будуть в Спортивному арбітражному суді в Лозанні.

Про це повідомляє сайт УАФ.

Віце-президент організації Юрій Запісоцький заявив, що УАФ "категорично не згодна з рішенням Апеляційного комітету УЄФА і збирається оскаржити його у Спортивному арбітражному суді після отримання повного тексту".

Нагадаємо, команді Андрія Шевченка зарахували технічну поразку з рахунком 0:3 за матч Ліги націй проти Швейцарії, який не відбувся.

Матч останнього туру не відбувся через рішення медичних органів Люцерна відправити українську збірну на карантин після кількох позитивних тестів на коронавірус. Хоча команда Андрія Шевченка була готова зіграти, оскільки мала в складі понад 13 футболістів з негативним результатом.

Українська сторона сподівалася вирішити долю протистояння на полі, але не встигала зібрати нову команду, щоб провести зустріч на наступний день.