УАФ хоче збільшити допустиму кількість глядачів на матчах єврокубків

Українська асоціація футболу (УАФ) направила запит в УЄФА щодо збільшення допустимої кількості глядачів на трибунах на матчах в Україні. Хочуть домогтися допуску до 50% від загальної кількості місць на стадіоні.

Він хоче, щоб дозволену кількість глядачів збільшилася від поточного ліміту 30% від загального числа місць на стадіонах. Це стосується не тільки матчів єврокубків за участю Динамо і Шахтаря, а також ігор збірної України у відборі на чемпіонат світу-2022 і поєдинків національної команди з футзалу в рамках кваліфікації на Євро-2022.

"УАФ звернулася до УЄФА з проханням збільшити допустиму квоту вболівальників на найближчих домашніх матчах наших національних збірних, а також Динамо і Шахтар в єврокубках, з 30% до 50% від загальної кількості наявних місць", - сказав Павелко.

На матч Динамо - Брюгге, який завершився внічию 1:1 сьогодні, продавали квитки лише на сектори нижнього ярусу НСК "Олімпійського" в кількості 30% місць від загального числа саме на нижньому ярусі.