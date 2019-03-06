UADIGITALS-2019 - знакова подія у сфері цифрового маркетингу

UADIGITALS-2019 - знаковое событие в сфере цифрового маркетинга приглашает Вас 21-22 марта в Mercury Congress Hall, Киев.

Ведущие маркетологи и специалисты диджитал дают четкое понимание, как прокачать отдел маркетинга, чтобы он был максимально эффективен в сегодняшнем оцифрованном мире. 92 спикера, 4 потока, митапы, круглый стол, стартап экспо разоберут все актуальные вопросы диджитализации Вашего бизнеса и его развития.

Конференция будет интересна как маркетологам и бренд-менеджерам, но и топ-менеджерам рекламодателей.

Слоган конференции - “Узнай, за что платишь!”. И нам действительно важно, чтобы маркетологи, пиарщики, диджитальщики и клиенты рекламных агентств взвешенно подходили к выбору инструментов воздействия на аудиторию. Это выгодно всем.

Сегодня же digital везде. Реклама без digital просто не работает. Чем дальше, тем больше новых технологий появляется в этой области. И естественно, возникают сложности взаимопонимания.

Маркетологи не успевают следить за новинками, предпочитают годами проверенную SEO-оптимизацию и котиков. Разработчики рыдают над ТЗ и не могут объяснить, что “вот эта вот кнопочка горит красненьким, а тут - оп! и телефон выскакивает” - это не ТЗ. Команды креативщиков бьются над вижуалом для подростков, а им, оказывается, надо совершенно другое.В общем, сплошное разочарование и непонимание.

Мы решили, что так дальше нельзя.

Поэтому собираем всех 21-22 марта и, как говорится, мы не скажем, а покажем.

Покажем, как использовать современные технологии здесь и сейчас.

Как из самых нелепых факапов сделать выводы и с триумфом выйти на мировой рынок.

Как за 6 месяцев стать лидером отрасли, продвигая инновационный продукт.

Как использовать технологии стартапов в качестве маркетингового инструмента развития бизнеса и личных финансов.

Как продать осязаемый продукт с помощью digital.

Про стратегические и тактические успехи и ошибки расскажет Роман Гавриш, собственник Цифрового агентства №1 по версии рекламодателя. Как создавать успешный контент, Вы узнаете из ряда докладов, в т.ч. Тимура Вороны, собственника MC Today и автора бизнес-бестселлера “Стартап на мільйон”, который летит к нам из Португалии.

Если Вы когда-либо задумывались над “пассивным доходом”, Вам стоит послушать руководителя инновационного центра Philip Morris International в Тель-Авиве Николая Такзей и автора курса “Деньги” Кира Горшкова.

Да, все спикеры - звездные. Вопрос, кто полезен именно Вам сегодня.

Вы можете задать конкретные вопросы, которые актуальны для развития Вашего бизнеса сегодня, а мы перешлем их всем спикерам, обладающим экспертизой в важном для Вас вопросе. Наши спикеры готовятся к выступлению, и, чем больше будет прикладных запросов от Вас, тем больше будут заточены доклады именно под Ваши интересы

Если вы владелец бизнеса, маркетолог, пиарщик, разработчик, SMM-менеджер - эта конференция для вас. Если вы периодически заказываете рекламу, или создаете ее, или отвечаете за эффективность продаж - эта конференция для вас. Если вы начинающий специалист в сфере цифрового маркетинга или диджитал - эта конференция для вас.

Мы не хотим скучающих лиц на UADIGITALS-2019. Поэтому даем не только полезный актуальный контент, а и возможности. Каждый участник с помощью технологии Meeting Point может организовать встречу в рамках конференции, где презентует свой продукт, технологию, спросит совета или поделится опытом.

А для тех, кто любит и технологии, и гаджеты, будет много интересного: девайсы VR, гироскутеры, трекеры и прочие технические новинки.

Ознакомиться с программой конференции и купить билет можно на сайте организаторов www.uadigitals.com