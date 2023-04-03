У сотрудника ГБР Талантова нашли элитную недвижимость в Киеве

Так, журналисты узнали, что на родителей силовика Валерия и Елену Талантовых зарегистрированы две квартиры в Киеве - в Крепостном тупике б.9 кв. 79 и по улице Василия Тютюнника 51/1-А квартира 194. По этому же адресу на Валерия Талантова зарегистрирован гараж.

Улица Василия Тютюнника 51/1-А - престижная новостройка в Киеве, ЖК "Французский квартал", где в среднем квартира стоит четверть миллиона долларов и выше.

Вторая квартира супругов Талантовых находится в пешей доступности от первой. Это так называемый Нижний Печерск, здание находится в парковой зоне, квартиры стоят более 100 тысяч долларов.

Также, по данным журналистов, на самого Евгения Талантова зарегистрирована столичная недвижимость по адресу Максима Максимовича 7-б, где цена квартир составляет от 2,5 до 3,5 миллиона гривен. Кроме того, на силовика оформлен земельный участок в селе Дмитровка, Киево-Святошинского района.

"В этом селе немало элитных дач, дома стоят от трех до десятков миллионов гривен. Сложно сказать, когда именно рядовой работник СБУ смог приобрести всю эту недвижимость, отражена ли она в его декларациях", - говорится в статье.

По данным журналистов, Евгений Талантов окончил харьковский Национальный университет имени Ярослава Мудрого в 2004 году. Сначала строил карьеру в СБУ, в частности, в киевском управлении. В 2020 году перешел в ГБР, причем из столицы в Краматорск.

"В "серой зоне" АТО-ОСС с первого дня войны 2014 года распространялись контрабанда, отжим имущества силовиками, другие незаконные или полузаконные процессы, которые "крышевали" правоохранители и судьи. А это зона ответственности ГБР. Попасть на это место была возможность не у всех, у Талантова она появилась, при этом показатели своей деятельности Талантов и Ко делали на рядовых воинах, которых немало в зоне ОСС. 50 производств, в которых фигурируют правоохранители и военные, но при этом в суд направлено более 300 дел в отношении рядового и сержантского состава ВСУ, и единицы в отношении других субъектов - полицейских, судей, работников прокуратуры и т.д.", - добавляется в материале.