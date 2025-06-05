"В моей голове есть дедлайн": Трамп снова заговорил о санкциях против России

Санкции против России

20 мая Европейский Союз официально одобрил 17-й пакет санкций против России. В то же время в Брюсселе уже начали работу над следующим этапом ограничений.

В свою очередь президент США Дональд Трамп также заявил, что рассматривает возможность введения санкций против России. Однако Вашингтон пока не торопится с решением. По словам государственного секретаря Марко Рубио, введение ограничений в этот момент может привести к выходу Москвы из переговоров по завершению войны против Украины.

Между тем в Конгрессе США уже появились инициативы с более жестким подходом. В частности, сенатор-республиканец Линдси Грэм подал законопроект, который предусматривает введение "сокрушительных" санкций против Российской Федерации. В документе говорится о 500% пошлины на импорт товаров из стран, которые продолжают покупать российские энергоносители - в частности нефть, газ, нефтепродукты и уран.

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