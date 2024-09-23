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В Audi рассказали, как создавали наиболее аэродинамически эффективный серийный автомобиль

Фото: в Audi рассказали, как создавали наиболее аэродинамически эффективный серийный автомобиль (audi-mediacenter.com)
Автор: Константин Широкун

Немецкие инженеры из центра Audi рассказали, как создавали наиболее аэродинамически эффективный серийный автомобиль за всю историю бренда, которым стал новый A6 Sportback E-tron.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Autocar.

Аэродинамика – это одна из тех невидимых вещей, о которых большинство из нас никогда не задумывается, но она играет важную роль в движении автомобиля. Измерения показывают, что когда скорость автомобиля увеличивается, скажем, с 60 км/ч до 100 км/ч, сопротивление воздуха не удваивается – оно увеличивается в четыре раза, что неизбежно влияет на потребление топлива или электроэнергии.

Уменьшить сопротивление автомобиля довольно сложно. Именно поэтому при разработке кузова авто дизайнеры и инженеры по аэродинамике работают вместе, чтобы добиться компромисса между эстетикой и эффективностью.

Недавно немецкий производитель представил новую Audi A6 Sportback E-tron, которая сопротивляется воздуху на уровне Cd 0,21 и считается самым аэродинамическим Audi. После того, как дизайнеры поделились своими начальными идеями, команда аэродинамиков провела примерно 1300 симуляций, а затем часами испытывала опытные модели в аэродинамической трубе.

Например, в оригинальном дизайне авто внешний край воздухозаборника в переднем бампере выступал чуть больше, но была сделана небольшая корректировка, чтобы предотвратить препятствие потоку воздуха. Форма заборника холодного воздуха под решеткой радиатора также изменена, чтобы способствовать разрыву воздушного потока и снижению давления разреженного воздуха в определенных областях.

Также при разработке авто учли форму днища машины и дизайн колесных дисков. Кроме того, новый автомобиль имеет поддоны, защищающие авто снизу. Также была модернизирована защита двигателя A6 E-tron с учетом аэродинамических особенностей движения на больших скоростях.

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