Табачная отрасль в 2022 году уплатила в бюджет почти 80 млрд гривен налогов

Табачная отрасль в 2022 году уплатила в государственный бюджет почти 80 млрд гривен налогов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу финансового комитета Верховной рады Данилу Гетманцева в Telegram .

Он также сообщил, что провел встречу с представителями ассоциации "Укртютюн", выразившими полную поддержку внедрению электронной акцизной марки по концепции поданного депутатами законопроекта, который в скором времени будет рассмотрен в первом чтении ВРУ.

"Ко второму чтению компании высказали дельные замечания, которые будут изучены и учтены при работе над законопроектом", - подчеркнул Гетманцев.