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В тюрмі в Росії погіршується стан здоров'я українського політв'язня Марченка, - омбудсмен

Автор: РБК-Україна

Стан здоров’я українця Олександра Марченка погіршується. Він відбуває покарання в російській тюрмі за звинуваченням нібито у шпигунстві.

Про це повідомила омбудсмен Людмила Денісова.

За її даними, українець потребує гормональної терапії, яку йому було призначено після видалення щитоподібної залози.

"Попри те, що рідні та адвокати передають необхідні медпрепарати, адміністрація виправної установи Олександрові їх не надає", - повідомляє омбудсмен.

Вона зазначила, що політв'язню протягом місяця не проводять необхідний кваліфікований медогляд.

"Ненадання належної медичної допомоги Олександру вже призвело до значного погіршення стану здоров’я. Та ситуація може ускладнитися, адже попри його погане самопочуття, він двічі поміщався у штрафний ізолятор – загалом на термін 15 діб", - розказала Денісова.

Омбудсмен назвала "катуванням" дії керівництва виправної колонії та звернулась до уповноваженого з прав людини в РФ Тетяни Москалькової з вимогою провести медобстеження та надати Марченку необхідні препрати, а також перевірити правомірність поміщення його у ШІЗО.

Раніше "суд" у Криму виніс вирок українцю Івану Яцкіну, визнавши його винним у держзраді. Йому призначили покарання у вигляді 11 років позбавлення волі.

Нагадаємо, Денісова закликала негайно надати Яцківу екстрену медичну допомогу.

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