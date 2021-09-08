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У в'язниці Гуантанамо поновилися слухання у справі 11 вересня

Автор: Артур Родивилов

Військова комісія при в'язниці на американській військово-морській базі Гуантанамо (Куба) відновила слухання у справі ймовірного організатора терактів 11 вересня 2001 року в США Халіда Шейха Мохаммеда. Крім того, процес продовжили проти чотирьох його спільників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на телеканал NBC.

Підсудним інкримінується тероризм, захоплення літаків, масове вбивство, змова з метою нападу на цивільних осіб і знищення приватної та федеральної власності. У разі визнання винними їм загрожує смертний вирок.

Звинувачення Мохаммеду і його подільникам були пред'явлені у 2012 році, з того часу справа фактично застопорилася.

Як підкреслює NBC, цьому сприяли логістичні та бюрократичні труднощі, а також наявність у справі великого обсягу засекреченої інформації.

У серпні 2019 року стало відомо, що слухання можуть поновитися 11 січня 2021 року, проте їх початок було знову відкладено через пандемію коронавірусу. Як констатують джерела NBC, малоймовірно, що рішення у справі Мохаммеда може бути винесено в найближчі місяці або навіть роки.

Нагадаємо, президент Сполучених Штатів Джо Байден підписав указ, який наказує переглянути секретні документи, пов'язані з терористичними атаками 11 вересня. Частина документів буде представлена громадськості.

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