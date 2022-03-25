В'язниця за фото. В Україні посилили покарання за публікацію даних про ЗСУ

Через війну в Україні заборонено публікувати дані (фото чи відео) щодо розміщення Збройних сил України. За розповсюдження такої інформації передбачено покарання - до 12 років в'язниці.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на текст законопроекту, ухвалений парламентом напередодні.
Таке покарання загрожує за поширення інформації щодо спрямування, переміщення міжнародної військової допомоги в Україні.
Публікувати дані можна, якщо вони розміщувалися у відкритому доступі Генштабом або на їх публікацію є письмовий дозвіл Генштабу.
Таке покарання загрожує поширенням інформації про переміщення, рух або розташування Збройних сил України або інших військових формувань України.
Публікувати дані можна, якщо вони розміщувалися у відкритому доступі Генштабом або на їх публікацію є письмовий дозвіл Генштабу.
Таке покарання загрожує за публікацію інформації про пересування сил ЗСУ або переміщення міжнародної військової допомоги, якщо такі дії спричинили важкі наслідки і вчинені:
Зазначимо, українців також закликають не поширювати в соцмережах фото та відео обстрілів. Як пояснюються військові, публікуючи наслідки обстрілів українці самі того не усвідомлюючи стають коригувальниками вогню для противника, оскільки окупанти черпають інформацію про свої дії з соцмереж. Тож українців просять не робити знімки, або хоча б не публікувати їх одразу після атаки.
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