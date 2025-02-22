Тюнинг для каждого: почему занижают и лифтуют автомобили

Вероятно, вам не раз попадались на глаза очень низкие или наоборот чрезмерно поднятые над землей машины. Для чего это делается, и стоит ли так делать - читайте в материале.
О смысле радикального изменения дорожного просвета автомобиля читайте в материале РБК-Украина.
Пожалуй, для начала надо напомнить, что значительное изменение клиренса (дорожного просвета) автомобиля подпадает под понятие тюнинга. Который по Закону Украины "О дорожном движении" и по Правилам дорожного движения Украины (в частности, п. 31.4), если не оформлять его юридически, считается незаконным. И, мягко говоря, сомнительным с точки зрения безопасности, ведь изменение геометрии ходовой части влечет за собой изменения в управляемости транспортного средства. Но сегодня наш разговор о другом.
Если принять во внимание состояние отечественных дорог, то автомобили, высоко поднятые над дорогой, имеют смысл: так меньше риск, что машина вступит в нежелательный контакт с асфальтом, грунтом или камнями. Лифтинг (так называют процесс причастные к нему профессионалы) достигается различными путями, сложность которых зависит от желаемой высоты машины над дорогой.
А еще владельцы легковых автомобилей наращивают клиренс для увеличения грузоподъемности - увеличенный ход колес вверх-вниз позволяет разместить в кузове больше багажа. Однако, с инженерной точки зрения это нельзя считать увеличением грузоподъемности, поскольку на большую полную массу не рассчитаны другие системы машины.
В техническом плане работы для повышения клиренса не очень сложные. Тем более что для большинства популярных моделей есть промышленного выпуска комплекты деталей: толстые проставки под пружины, разного рода "домики" для смещения точек крепления амортизаторов. Часто для поднятия машины над дорогой рационализаторы берут пружины от других, более тяжелых моделей - большей жесткости и длины.
Когда речь идет об автомобилях фабричного производства, меньший клиренс мы видим на моделях со спортивным характером. Соответственно, некоторые владельцы обычных машин стремятся придать им большей спортивности, "усадив" их ближе к земле. Чаще всего эффект бывает чисто визуальный, но это уже тема для другой статьи.
Занижение клиренса на первый взгляд сделать довольно просто: тюнеры укорачивают пружины подвески на 1,5 - 3,0 витка, в зависимости от конструкции ходовой и решительности владельца. Но эта несложная операция влечет за собой целый перечень других: модернизируются мелкие детали типа резиновых отбойников подвески, проставок пружин и т.д. Иногда на этом фоне возникает потребность в замене амортизаторов на короткоходные, или как вариант - перенос точек крепления штатных. Сюда же иногда надо добавить целый список не менее масштабных работ - подогнутые крылья, подрезанные колесные арки, перестроенный выхлоп... Но, как говорится, своя охота хуже неволи - когда водителю очень хочется, никто не запретит ему опустить машину вплоть до самого асфальта.
Совершенствование частного автомобиля - дело очень личное, почти лирическое, и мы не можем выступать здесь с какими-то советами. Разве что позволим себе один вопрос: не стоит ли вместо хлопот с лифтингом или занижением имеющегося авто приобрести другую машину - соответствующего класса? Которая от природы имеет такой клиренс, как вам хочется? Скажем, низкое спорткупе или высокий кроссовер-внедорожник? Как минимум, это будет более безопасно с точки зрения управляемости на дороге.
При подготовке статьи были использованы материалы AutoBild и Autocentre.
Напомним, недавно РБК-Украина рассказывало, чего нельзя делать на машине с автоматом.