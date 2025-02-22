Тюнинг для каждого: почему занижают и лифтуют автомобили

Вероятно, вам не раз попадались на глаза очень низкие или наоборот чрезмерно поднятые над землей машины. Для чего это делается, и стоит ли так делать - читайте в материале.

Пожалуй, для начала надо напомнить, что значительное изменение клиренса (дорожного просвета) автомобиля подпадает под понятие тюнинга. Который по Закону Украины "О дорожном движении" и по Правилам дорожного движения Украины (в частности, п. 31.4), если не оформлять его юридически, считается незаконным. И, мягко говоря, сомнительным с точки зрения безопасности, ведь изменение геометрии ходовой части влечет за собой изменения в управляемости транспортного средства. Но сегодня наш разговор о другом.

Высоко над дорогой

Если принять во внимание состояние отечественных дорог, то автомобили, высоко поднятые над дорогой, имеют смысл: так меньше риск, что машина вступит в нежелательный контакт с асфальтом, грунтом или камнями. Лифтинг (так называют процесс причастные к нему профессионалы) достигается различными путями, сложность которых зависит от желаемой высоты машины над дорогой.

А еще владельцы легковых автомобилей наращивают клиренс для увеличения грузоподъемности - увеличенный ход колес вверх-вниз позволяет разместить в кузове больше багажа. Однако, с инженерной точки зрения это нельзя считать увеличением грузоподъемности, поскольку на большую полную массу не рассчитаны другие системы машины.

В техническом плане работы для повышения клиренса не очень сложные. Тем более что для большинства популярных моделей есть промышленного выпуска комплекты деталей: толстые проставки под пружины, разного рода "домики" для смещения точек крепления амортизаторов. Часто для поднятия машины над дорогой рационализаторы берут пружины от других, более тяжелых моделей - большей жесткости и длины.

Ниже, еще ниже, еще ниже!

Когда речь идет об автомобилях фабричного производства, меньший клиренс мы видим на моделях со спортивным характером. Соответственно, некоторые владельцы обычных машин стремятся придать им большей спортивности, "усадив" их ближе к земле. Чаще всего эффект бывает чисто визуальный, но это уже тема для другой статьи.

Занижение клиренса на первый взгляд сделать довольно просто: тюнеры укорачивают пружины подвески на 1,5 - 3,0 витка, в зависимости от конструкции ходовой и решительности владельца. Но эта несложная операция влечет за собой целый перечень других: модернизируются мелкие детали типа резиновых отбойников подвески, проставок пружин и т.д. Иногда на этом фоне возникает потребность в замене амортизаторов на короткоходные, или как вариант - перенос точек крепления штатных. Сюда же иногда надо добавить целый список не менее масштабных работ - подогнутые крылья, подрезанные колесные арки, перестроенный выхлоп... Но, как говорится, своя охота хуже неволи - когда водителю очень хочется, никто не запретит ему опустить машину вплоть до самого асфальта.

Коротко

Совершенствование частного автомобиля - дело очень личное, почти лирическое, и мы не можем выступать здесь с какими-то советами. Разве что позволим себе один вопрос: не стоит ли вместо хлопот с лифтингом или занижением имеющегося авто приобрести другую машину - соответствующего класса? Которая от природы имеет такой клиренс, как вам хочется? Скажем, низкое спорткупе или высокий кроссовер-внедорожник? Как минимум, это будет более безопасно с точки зрения управляемости на дороге.

При подготовке статьи были использованы материалы AutoBild и Autocentre.