Більше тисячі котлів та іншого обладнання придбали споживачі в "Вінницягазі"

У 2021 році споживачі газу Вінницької області придбали в АТ "Вінницягаз" майже 2 тисячі одиниць різного газового обладнання – від сигналізаторів газу до котлів. Компанія надає послуги з підключення та реконструкції мереж в комплексі з продажем необхідного обладнання та його сервісним обслуговуванням. Замовити послугу можна через "104.ua Клієнтський простір".

Минулого року понад тисячу газових котлів та водонагрівачів, 840 сигналізаторів загазованості та 70 модемів дистанційної передачі даних придбали споживачі в АТ "Вінницягаз". У поточному році компанія очікує збільшення обсягів реалізації. При цьому "Вінницягаз" надає послуги з встановлення та сервісного обслуговування газового обладнання. Особливо вигідно придбання приладів в комплексі з послугами підключення до мереж або реконструкції, які вже замовили близько тисячі клієнтів.

"Комплексна послуга "Газ під ключ" включає всі етапи – від подачі заяви, проектних і монтажних робіт – до пуску газу на газові прилади та їх сервісного обслуговування. Це дозволяє споживачеві заощадити час і гроші, отримати професійні послуги в одному місці", - пояснює директор з капітального будівництва АТ "Вінницягаз" Микола Яременко.

Замовити послугу "Газ під ключ", отримати консультацію, підібрати і придбати необхідне обладнання споживачі можуть в центрах обслуговування "104.ua Клієнтський простір" або за телефоном 0 800 304 104. На вибір споживача великий асортимент продукції провідних виробників, в тому числі котли власного імпорту. Обладнання сертифіковане, відповідає міжнародним вимогам якості, забезпечить споживачам комфорт, безпеку і надійність при використанні газу. Ознайомитися з усім асортиментом можна на сайті. Яким зразкам віддати перевагу - професійно порадить персональний менеджер "104.ua Клієнтського простору". У свою чергу АТ "Вінницягаз" здійснить професійну установку та обслуговування приладів.

Також споживачі можуть скористатися акційною пропозицією для заміни наявного котла за фіксованою ціною 8500 гривень. Послуга дійсна при покупці котла в "104.ua Клієнтський простір", якщо розташування приладу і потужність споживання газу не змінюються, а також немає необхідності змінювати систему димоходу.

АТ "Вінницягаз" більше 65 років працює з газовими мережами. Досвід фахівців в поєднанні з новітніми технологіями дозволяють виконувати роботи будь-якого рівня складності. А послуга "під ключ" дає довгострокову гарантію обладнання від провідних європейських виробників за умови дотримання правил користування та сервісного обслуговування.