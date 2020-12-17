У Тисмениці відкрили новий центр обслуговування споживачів газу

Сьогодні, 17 грудня, у місті Тисмениця Івано-Франківської області для споживачів природного газу запрацював перший сучасний центр обслуговування "104.ua Клієнтський простір". Увесь спектр послуг з розподілу газу та його постачання зможуть отримати майже 20 тисяч мешканців міста.

Про це повдіомляє прес-служба АТ "Івано-Франківськгаз".

Зазначається, що "104.ua Клієнтський простір" облаштований у форматі відкритого простору - "Оpen space". Має зручне зонування, обладнаний сучасною комп’ютерною та побутовою технікою, меблями. Забезпечений необхідною інформаційно-довідковою продукцією. Є достатня кількість місць для очікування, кулер з водою, вбиральня.

"Споживачі газу можуть тут отримати необхідні довідки, проектну документацію, замовити та отримати технічні умови на приєднання до мереж, тощо. Є можливість розрахуватися на місці за розподіл газу чи сам газ через платіжний термінал або онлайн", – говорить начальник Івано-Франківського управління клієнтського сервісу Юрій Колодій.

У прес-службі зазначили, що на Прикарпатті загалом працює дев’ять таких центрів: в Івано-Франківську, Коломиї, Калуші, Надвірній, Долині, Косові, Снятині, Рожнятові тепер і Тисмениці.

"Сучасна альтернатива центрам – онлайн сервіси "104.ua". З їх допомогою споживачі газу можуть вирішувати багато питань з постачання та доставки газу дистанційно, прямо з дому або офісу. Тому на час карантину, газові питання, які можна вирішити онлайн, працівники "Клієнтського простору" просять вирішувати дистанційно", - йдеться у повідомленні.