У "Тисменицягаз" розповіли, на що направлять гроші з нового тарифу на доставку газу

Держрегулятор НКРЕКП затвердила новий підхід оплати послуг доставки газу для споживачів та розглянула проект нового тарифу на розподіл. Вартість послуги залежатиме від обсягу газу використаного споживачем за попередній рік і сплачуватиметься рівними частинами впродовж року. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу "Тисменицягазу".

Як зазначається, новий тариф АТ "Тисменицягаз" на доставку газу дозволить компанії отримати необхідний ресурс для обслуговування та модернізації мереж, проводити безкоштовну заміну лічильників, сформувати обмінний фонд лічильників для населення та покращити обслуговування для клієнтів. Збільшується розмір фінансування і обмінного фонду лічильників. Це прилади обліку, які будуть встановлюватись споживачам на час проведення повірки лічильників.

Для "Тисменицягаз" передбачено 240,6 тис. грн на придбання таких приладів. Ці кошти дадуть змогу придбати 283 побутові лічильники. Крім того, передбачено кошти і на заміну лічильників в розмірі 445 тис.грн. Зазначається, що вперше за останні п’ять років Нацкомісія передбачила у новому тарифі АТ "Тисменицягаз" збільшення витрат на модернізацію системи газопостачання - на 1,9 млн грн. Новий тариф дозволить компанії замінити 4,2 км сталевих газопроводів на поліетиленові. Передбачено збільшення фінансування на шафорегуляторні пункти, які цілодобово підтримують тиск газу в мережі на необхідному рівні.

З передбачених коштів нового тарифу, компанія зможе закупити 10 одиниць ШРП та ШГРП. Для порівняння, цього року заплановані кошти тільки на 1 одиницю. На 44% передбачено збільшення витрат на роботу АДС, бригади яка цілодобово виїжджає на виклики споживачів. Щоб швидко прибути на виклик та локалізувати аварійну ситуацію, бригади АДС повинна мати спеціалізований автомобіль укомплектований необхідними приладами та інструментами, достатню кількість палива, тощо.

"Працівники газорозподільної компанії зможуть розраховувати і на оплату праці на рівні середньої по промисловості в регіоні. Нині середня заробітна плата працівника АТ "Тисменицягаз" складає 7642 грн. Це спричиняє масові звільнення робітників, це як інженерно-технічні працівники, так і робітничі професії: слюсарі, зварники, монтери, водії - люди, які цілодобово забезпечують безаварійний розподіл газу. За 9 місяців з компанії звільнилося 17 осіб, що складає 16% від чисельності працівників підприємства", - розповідає головний економіст АТ "Тисменицягаз" Володимир Соловей.

Одночасно з наявністю тарифних коштів на зарплату, інвестиції, ремонти, облік газу, газорозподільні компанії повинні мати економічно-обгрунтовані фінансові ресурси для розрахунків з іншими учасниками газового ринку. За останні п’ять років АТ "Тисменицягаз" отримало від діяльності з надання послуги розподілу природного газу збитків на суму 75 млн грн.

Як зазначається, на жаль, НКРЕКП в структурі нового тарифу передбачила дуже повільне відшкодування збитків за попередні періоди. В новому тарифі компанія в якості компенсації раніше понесенених збитків має отримати 3,5 млн грн., в той час як заборгованість компанії перед іншими учасниками газового ринку складає 72,9 млн грн. Тому, при такому фінансуванні, для повного відшкодування раніше понесених збитків товариству знадобиться близько 21 року щоб розрахуватись з контрагантами. Відтак, проблема боргів між учасниками газового ринку не розв’язується новими тарифами. Після затвердження нового тарифу для АТ "Тисменицягаз", середній платіж за доставку газу, тобто послугу його розподілу, для побутових споживачів товариства складатиме близько 285 грн. на місяць.

Зазначається, що згідно із результатами першого в Україні опитування споживачів енергетичних послуг, підсумки якого 17 вересня оприлюднив Київський міжнародний інститут соціології, 74% споживачів вважають відокремлення платежу за доставку газу від загального рахунку за газ більш прозорим та зрозумілим, ніж діюча система нарахувань. Нова модель тарифоутворення дозволить завершити процес відокремлення послуги розподілу від продажу самого газу, як товару. Відповідні кроки передбачені Законом України "Про ринок природного газу" та вимогами Третього енергетичного пакету.