Тинний: у Раді хочуть знищити "зелену" енергетику через КСУ

Група депутатів Верховної ради внесла ініційоване подання в Конституційний суд про нібито незаконність "зелених" тарифів. Завдання - посіяти хаос і зруйнувати галузь відновлюваної енергетики (ВДЕ), визнавши заднім числом неконституційними методи стимулюючого тарифоутворення, прийняті парламентом 11 років тому.

Про це йдеться у публікації підприємця, співзасновник "Української асоціації відновлюваної енергетики" (УАВЭ) Ігоря Тинного для видання "Цензор.нет".

Тинний пояснює, що цим публічним судовим процесом його ініціатори намагаються вирішити два основні завдання.

"По-перше, відлякувати далі від України іноземців, щоб країна залишалася замкнутою в собі, і виключно ті ж олігархічні групи і надалі мали на неї вплив. Бо, чим більше заходить іноземного капіталу, який вимагає прозорих правил гри, тим менше їх вплив. І через корупційні схеми вже не вийде отримувати преференції, треба буде конкурувати з ринковими законами", - зазначає Тинний.

Друга мета, за його словами, щоб була можливість красти $1,2 млн на добу - потрібна жертва, коштів державних енергокомпаній вже мало.

"Численні (більше 300 компаній середнього масштабу і тисячі маленьких ліцензіатів) і інтелігентні інвестори ВДЕ здаються легкою здобиччю", - додає співзасновник УАВЭ.

"Прямі збитки державі - близько 2,5 мільярда гривень, відразу, тільки за один квартал поточного року. І це вже після того, як чиновники радо відрапортували про "повернення" ПАТ "Центренерго" під контроль держави", - додав підприємець.

Крім того, Тинний зазначає, що факт визнання неконституційним чогось, якогось механізму, який діє вже більше десяти років, є абсурдним. Як і той факт, що за ці 10 років Верховна Рада, не одне скликання (вже третє), приймала десятки законів з ВДЕ, а тепер частина депутатів, які нещодавно самі голосували за встановлення тарифів та їх зміну, вони ж пропонують визнати неконституційними свої попередні рішення.

"У майбутній Україні не буде місця ні олігархам, ні імпортному вугіллю, мазуту, газу, ТВЕЛам - не має значення. Ми, як і Європа, будемо вільними і енергетично незалежними. Все буде ВДЕ, все буде приватним і високоефективним" - резюмував він.

Нагадаємо, 21 липня народні депутати прийняли в другому читанні законопроект №3658, який передбачає скорочення "зелених" тарифів на електроенергію з відновлюваних джерел, а також вирішує проблеми галузі.