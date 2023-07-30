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Тяжелое оскорбление Бога. Папа Римский призвал Россию возобновить "зерновую сделку"

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Воскресенье 30 июля 2023 16:14
Тяжелое оскорбление Бога. Папа Римский призвал Россию возобновить "зерновую сделку" Фото: Папа Римский Франциск (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Папа Римский Франциск во время воскресной молитвы в Ватикане обратился с призывом к России. В частности, он призвал Москву возобновить действие "зерновой сделки".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Новости Ватикана".

"Не прекращаем молиться за Украину, где война уничтожает все, также и зерно. Это тяжкое оскорбление Бога, потому что зерно - это Его дар, чтобы прокормить человечество. И крик братьев и сестер, страдающих от голода, возносится до неба", - сказал Франциск.

Произнося речь из окна Апостольского дворца на площади Святого Петра в Ватикане, понтифик сказал: "Призываю моих братьев, представителей Кремля, восстановить Черноморскую инициативу, чтобы была возможность безопасно транспортировать зерно".

Выход РФ из "зерновой сделки"

В этом месяце Россия вышла из соглашения по транзиту украинского зерна, заключенного под эгидой ООН, которое обеспечивало безопасный проход украинских грузовых судов с зерновыми, масличными и пшеницей на мировые рынки.

Украина теперь будет вынуждена почти полностью полагаться на дорогие маршруты через Европейский союз, а самая дешевая альтернативная артерия - река Дунай - после бомбардировок, возможно, не сможет увеличить свои объемы настолько, насколько на это рассчитывали.

По оценкам Международного валютного фонда, в результате этого мировые цены на зерно вырастут на 10-15%.

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