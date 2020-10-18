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Twitter видалив пост радника Трампа про медичні маски

США, Неділя 18 жовтня 2020 23:29
Twitter видалив пост радника Трампа про медичні маски
Фото: Twitter (pexels)
Автор: РБК-Україна

Соціальна мережа Twitter заблокувала пост радника президента США Дональда Трампа Скотта Атласа. У ньому Атлас заявляв, що носіння масок не допомагає запобігти поширенню коронавірусу.

Про це повідомляє NBC News.

Twitter розцінив пост як такий, що суперечить політиці соцмережі.

"Маски працюють? Ні," - цитує NBC News видалений пост Атласа.

Замість поста з'явився напис "Цей твіт більше недоступний".

Видання зазначає, що Атлас і раніше виступав за скасування обмежень, пов'язаних з коронавірусом і ставив під питання ефективність захисту масок.

Нагадаємо, соціальна мережа Twitter посилила політику щодо дезінформації. Таке рішення влада компанії взяли перед прийдешніми виборами президента США.

Також напередодні Twitter відмітив попередженнями повідомлення президента США Дональда Трампа зі зверненням до виборців штату Північна Кароліна. Попередження говорить про те, що повідомлення порушило правила соцмережі, що стосуються виборів.

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