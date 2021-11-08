В соціальній мережі Twitter стався масштабний збій. Більшість скаржиться на проблеми з роботою сайту.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Downdetector.
Фото: в Twitter стався глобальний збій (Downdetector)
Згідно з даними сервісу, з проблемами зіткнулися користувачі Польщі, Чехії, Франції, Німеччини, Нідерландів та Великобританії. Також на роботу соціальної мережі скаржаться з західної частини США та окремих регіонів Бразилії, Уругваю та Аргентини.
Фото: в Twitter стався глобальний збій (Downdetector)
Серед найпоширеніших проблем: