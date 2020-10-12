ru
ua

News
+
-

Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Twitter позначив запис Трампа таким, що вводить в оману

Автор: Инна Собора

Соціальна мережа Twitter позначила повідомлення президента США Дональда Трампа таким, що "вводить в оману". Трамп стверджує, що у нього виробився імунітет до коронавірусу COVID-19 і що він більше не заразний.

Популярні новини

Про це йдеться в повідомленні під твітом Трампа.

Наголошується, що запис порушив правила Twitter про поширення оманливої і потенційно шкідливої інформації, пов'язаної з COVID-19.

Проте запис не видалили, оскільки вона "потенційно становить суспільний інтерес".

Нагадаємо, Трамп запевняє, що що повністю вилікувався від COVID-19 і не представляє загрози з точки зору передачі вірусу іншим.

Раніше Facebook видалила пост Трампа, де він стверджував, що COVID-19 менш небезпечний, ніж сезонний грип.

Прогноз погоди
Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Вашингтон