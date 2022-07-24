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Twitter звинувачує Маска в багатомільйонних збитках

Фото: Twitter звинувачує Маска в багатомільйонних збитках (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Компанія Twitter звинувачує підприємця Ілона Маска в багатомільйонних грошових втратах. В другому кварталі блог отримав чистий збиток у розмірі 270 млн доларів.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на результати другого кварталу у Twitter.

Згідно з результатами, компанія отримала чистий збиток у розмірі 270 млн доларів проти прибутку у розмірі 65,6 млн доларів.

Як відзначає Twitter, це пов'язано з непростою ситуацією на ринку реклами, а також невизначеністю щодо придбання компанії Ілоном Маском. Власники Twitter вважають, що припинення угоди генеральним директором Tesla є ​​недійсним та неправильним, а угода про злиття залишається чинною.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що Рада правління Twitter подала позов проти Ілона Маска, який відмовився від угоди про покупку компанії в розмірі 44 млрд доларів.

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