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Twitter вернет политрекламу перед выборами президента США

Фото: X\Twitter (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Платформа X (Twitter) возвращает политическую рекламу обосновывая решение "приверженности свободе слова".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Search Engine Land.

Как пишет издание, компания запретила политическую рекламу еще в 2019 году, когда находилась под председательством бывшего генерального директора Джека Дорси. 

"Речь идет не о свободе слова. Речь идет об оплате за охват. А плата за увеличение охвата политической речи имеет значительные последствия, с которыми современная демократическая инфраструктура может быть не готова справиться. Стоит сделать шаг назад, чтобы разобраться с этим", - писал ранее Дорси. 

Почему Twitter возвращает политическую рекламу? 

Под председательством миллиардера Илона Маска компания объясняет свое решение "приверженностью к свободе слова". 

"Начиная с США, мы продолжим применять конкретную политику в отношении проплаченных политических постов. Это будет включать запрет продвижения ложного или обманчивого контента, в том числе ложной или обманчивой информации, направленной на подрыв доверия общественности к выборам, одновременно стремясь сохранить свободный и открытый политический дискурс", - заявили в компании. 

Также отмечается, что Twitter создаст глобальный центр прозрачности рекламы, чтобы каждый пользователь мог просматривать политические посты после "надежных процессов проверки". 

Выборы в США 

Стоит добавить, что решение Twitter было принято незадолго до очередных президентских выборов в Соединенных Штатах Америки, которые запланированы на 5 ноября 2024 года.

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