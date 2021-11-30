RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Twitter почне видаляти фотографії людей, опубліковані без їх згоди

Автор: Валерія Поліщук

Користувачі Twitter зможуть видаляти фотографії з соціальної мережі за запитом. Зокрема, фото, де відображені приватні особи без їх згоди.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на блог соцмережі.

"Це оновлення дозволить нам вживати заходів щодо медіафайлів, в яких немає явного образливого змісту, за умови, що вони розміщені без згоди зображеної особи", - йдеться в повідомленні.

Зокрема, з соцмережі видалятимуть публікації, якщо Twitter отримає повідомлення про те, що фотографія або відеозапис були оприлюднені без згоди людини, яка на них зображена.

Дане правило не буде поширюватися на фото і відео, а також супроводжуючі їх твіти за участю громадських діячів, якщо повідомлення опубліковано в суспільних інтересах або підвищує цінність публічного обговорення.

Читайте РБК-Україна в Google News
Twitter