Twitter і Facebook видалили пости посольства РФ у Великобританії про обстріл пологового будинку в Маріуполі

Twitter і Facebook назвали пости посольства Росії у Великобританії про вчорашній обстріл пологового будинку в Маріуполі образливими. Тому соцмережі самостійно видалили публікації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BBC .

Як заявив президент України Володимир Зеленський, в результаті обстрілу пологового будинку в Маріуполі загинули три людини, в тому числі дитина. Але російське посольство у Великобританії в одному зі своїх твітів заявило, що пологовий будинок в Маріуполі вже довгий час не використовувався за призначенням, і що в ньому розміщувалися українські Збройні сили.

"Ми вжили примусових заходів щодо твітів за порушення правил Twitter, зокрема, за образливу поведінку, пов'язану з запереченням насильницьких подій", - сказано в заяві Twitter.