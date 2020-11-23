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Twitter і Facebook передадуть Байдену контроль над сторінками президента США

Автор: Андрій Козловський

Соцмережі Twitter і Facebook передадуть адміністрації Джо Байдена контроль над офіційними обліковими записами президента США. Це станеться 20 січня, в день інавгурації.

Про це повідомляє "Голос Америки".

Як повідомляється, обліковий запис, який на обох платформах називається @POTUS (абревіатура від повного найменування посади глави держави - President Of The United States), є офіційним аккаунтом президента США. Однак 45 президент США Дональд Трамп частіше використовує свої особисті облікові записи.

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При цьому особисті сторінки Трампа більш популярні серед користувачів, ніж офіційні акаунти президента. На його персональний аккаунт у Twitter підписані 88,9 млн користувачів, а на офіційній сторінці президента - 32,8 млн.

Нагадаємо, 7 листопада Байден заявив про обрання президентом Сполучених Штатів.

Після цього ряд лідерів вже привітали Байдена: голова іспанського уряду Педро Санчес, канцлер Німеччини Ангела Меркель, прем'єр-міністр Бельгії Олександр де Кроо, президент Фінляндії Саулі Нііністе, канцлер Австрії Себастьян Курц, генсек НАТО Йенс Столтенберг.

Також Байден назвав у п'ятницю імена кількох високопоставлених співробітників майбутньої адміністрації Білого дому.

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