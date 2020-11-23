Twitter і Facebook передадуть Байдену контроль над сторінками президента США

Соцмережі Twitter і Facebook передадуть адміністрації Джо Байдена контроль над офіційними обліковими записами президента США. Це станеться 20 січня, в день інавгурації.

Про це повідомляє "Голос Америки".

Як повідомляється, обліковий запис, який на обох платформах називається @POTUS (абревіатура від повного найменування посади глави держави - President Of The United States), є офіційним аккаунтом президента США. Однак 45 президент США Дональд Трамп частіше використовує свої особисті облікові записи.

При цьому особисті сторінки Трампа більш популярні серед користувачів, ніж офіційні акаунти президента. На його персональний аккаунт у Twitter підписані 88,9 млн користувачів, а на офіційній сторінці президента - 32,8 млн.

Нагадаємо, 7 листопада Байден заявив про обрання президентом Сполучених Штатів.

Після цього ряд лідерів вже привітали Байдена: голова іспанського уряду Педро Санчес, канцлер Німеччини Ангела Меркель, прем'єр-міністр Бельгії Олександр де Кроо, президент Фінляндії Саулі Нііністе, канцлер Австрії Себастьян Курц, генсек НАТО Йенс Столтенберг.

Також Байден назвав у п'ятницю імена кількох високопоставлених співробітників майбутньої адміністрації Білого дому.