Twitter додає довгоочікувану функцію

"Якщо ви бачите відредагований твіт, це тому, що ми тестуємо кнопку редагування. Це відбувається", - йдеться в повідомленні.

Основна ідея полягає в тому, щоб користувачі соцмережі могли виправляти допущені в публікаціях помилки без необхідності видаляти їх разом з уже залишеними коментарями.

Відзначимо, що колишній глава Twitter Джек Дорсі виступав проти впровадження такої функції, вважаючи, що вона дозволить змінювати суть постів заднім числом, і у 2020 році заявляв, що Twitter "можливо ніколи" не додасть функцію.

Крім того, американський мільярдер, засновник Tesla і SpaceX Ілон Маск, який планував придбати соцмережу, проводив опитування на своїй сторінці в соцмережі про можливість редагування постів після їх публікації.

У перші години після публікації повідомлення в опитуванні взяли участь понад 1,5 млн користувачів соцмережі і близько 75% відповіли на питання про введення опції редагування позитивно.

Раніше повідомлялося, що Twitter звинувачує Ілона Маска в багатомільйонних втратах. У другому кварталі блог отримав чистий збиток у розмірі 270 млн доларів.

Тим часом Рада правління Twitter подала позов проти Ілона Маска, який відмовився від угоди про покупку компанії в розмірі 44 млрд доларів.

Через деякий час Маск також подав зустрічний позов проти компанії, однак подробиці з цього приводу невідомі.