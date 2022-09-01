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Twitter додає довгоочікувану функцію

Фото: Twitter тестує довгоочікувану функцію (freepik.com)
Автор: Валерія Поліщук

Соціальна мережа Twitter тестує довгоочікувану для користувачів функцію. Незабаром в соцмережі з'явиться можливість редагувати вже опубліковані пости.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення офіційного аккаунта соцмережі в Twitter.

"Якщо ви бачите відредагований твіт, це тому, що ми тестуємо кнопку редагування. Це відбувається", - йдеться в повідомленні.

Основна ідея полягає в тому, щоб користувачі соцмережі могли виправляти допущені в публікаціях помилки без необхідності видаляти їх разом з уже залишеними коментарями.

Відзначимо, що колишній глава Twitter Джек Дорсі виступав проти впровадження такої функції, вважаючи, що вона дозволить змінювати суть постів заднім числом, і у 2020 році заявляв, що Twitter "можливо ніколи" не додасть функцію.

Крім того, американський мільярдер, засновник Tesla і SpaceX Ілон Маск, який планував придбати соцмережу, проводив опитування на своїй сторінці в соцмережі про можливість редагування постів після їх публікації.

У перші години після публікації повідомлення в опитуванні взяли участь понад 1,5 млн користувачів соцмережі і близько 75% відповіли на питання про введення опції редагування позитивно.

Раніше повідомлялося, що Twitter звинувачує Ілона Маска в багатомільйонних втратах. У другому кварталі блог отримав чистий збиток у розмірі 270 млн доларів.

Тим часом Рада правління Twitter подала позов проти Ілона Маска, який відмовився від угоди про покупку компанії в розмірі 44 млрд доларів.

Через деякий час Маск також подав зустрічний позов проти компанії, однак подробиці з цього приводу невідомі.

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