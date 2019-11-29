Тверда валюта: за рахунок чого зміцнився і яким буде курс гривні до долара

Обмінний курс цього тижня опустився нижче 24 гривень/долар, тим самим зафіксувавши кращий показник для української валюти з початку 2016 року. Якщо на початку листопада на готівковому ринку середній курс коливався на позначці у 24,8 гривень/долар, то вже цього тижня він опинився на рівні 23,99 гривень/долар.

Курс гривні цієї осені застав зненацька багатьох фінансових аналітиків і банкірів. Ще у вересні співрозмовники РБК-Україна допускали, що курс вже досяг річного мінімуму і далі слід розраховувати на помірну девальвацію.

Несезонне зміцнення

Всупереч очікуванням, курс національної валюти не просто встояв, а помітно зміцнився у листопаді. На тлі негативного торгового балансу і порівняно слабкого припливу валюти по фінансовому рахунку це зміцнення виглядає нелогічним, вважає аналітик Concorde Capital Євгенія Ахтирко.

Що ж у підсумку вплинуло на зміцнення гривні? Ключовий фактор – приплив валюти від нерезидентів, які цього року значно збільшили портфель облігацій держпозики – 104 млрд гривень на кінець листопада при 6,3 млрд гривень на початку року.

"Високий попит нерезидентів на гривневі облігації внутрішньої держпозики, який спостерігався з початку цього року, ймовірно, був одним із факторів, який забезпечив додатковий приплив валюти у країну. Важливим є те, що цей потік залишається досить стабільним навіть незважаючи на стрімке зниження ставок прибутковості по ОВДП", – пояснює аналітик.

Зміцненню гривні також сприяли інші фактори. За словами Ахтирко, з одного боку, значно сповільнилися темпи зростання імпорту, тому і попит на валюту зростає не так стрімко, як раніше. З іншого, зменшилися витрати на купівлю газу у зв'язку зі зниженням його ціни.

"Це призвело до того, що на ринку практично відсутні пікові купівлі валюти, які в минулі роки призводили до зростання волатильності на ринку", – звертає увагу Ахтирко.

Внесли свій внесок у зміцнення національної валюти і експортери, які продавали долари. Як відзначає керівник підрозділу з корпоративного аналізу ICU Олександр Мартиненко, у цьому році суттєво зросла виручка від експорту аграрної продукції, особливо зернових. Приміром, з початку нового маркетингового року (з 1 липня) обсяг експорту зернових зріс на 36%.

Крім того, як пояснив директор департаменту казначейства і фінансових установ "ОТП Банку" Антон Коваленко, стабільності фінансовому ринку додали великі компанії, які у цьому році випускали єврооблігації і продавали валюту. Серед іншого, мова йде про НАК "Нафтогаз України", "Укрексімбанк", "Метінвест" і компанію "Кернел".

На зміцнення гривні по відношенню до долара впливали події не тільки в Україні, але і в світі. Цей тренд обумовлений або негативними, або близькими до нуля ключовими процентними ставками основних центральних банків, тоді як в Україні одна з найвищих облікових ставок у світі.

"Капітал шукає прибутковість і знаходить її в Україні. Відповідно, розгорнути тренд на зміцнення гривні можливо або дуже істотним зниженням ставки всередині України, або жорсткістю монетарної політики основними світовими регуляторами. Другий сценарій на даному етапі не виглядає можливим. Тому стежимо за реальною ставкою в Україні – це і буде маркером тренда долар/гривня", – впевнений начальник управління дилінгових операцій банку "Південний" Олег Ропяк.

У Національному банку відзначили, що на зміцнення курсу у цьому році вплинули, поміж інших факторів, зростання продуктивності виробництва, перш за все, у сільському господарстві та харчовій промисловості, а також зниження світових цін на енергетичні товари, зокрема нафту та газ.

"Крім цього, сприятливу ситуацію на валютному ринку підтримували такі чинники: збільшення експорту IT послуг, помірне зростання імпорту товарів і помірні обсяги репатріації дивідендів в інвалюті за кордон, суттєві обсяги валютних надходжень від трудових мігрантів", – пояснили РБК-Україна у прес-службі НБУ.

Злі язики

Зміцнення гривні, всупереч сезонним очікуванням, дало грунт для чуток про штучне управління курсом. Мовляв, влада спеціально зміцнила курс, щоб нерезиденти після розрахунку по ОВДП могли дешево купити долари і вивести кошти з країни. Втім, аналітики вважають такі висновки надуманими. Тим більше, що мало хто припускав, що інтерес з боку нерезидентів до українських ОВДП буде настільки високим і тривалим.

"Оскільки українські ОВДП знайшли попит серед покупців, це було позитивним явищем, тому що кошти від продажу ОВДП держава використовує для фінансування дефіциту бюджету. НБУ зі свого боку також був послідовний у своїй політиці управління обліковою ставкою. Всі перегляди рівня облікової ставки супроводжувалися коментарями, в яких Нацбанк викладав обґрунтування своїх дій", - каже Євгенія Ахтирко.

Антон Коваленко з "ОТП Банку" уточнив, що нерезиденти заходять на ринок ОВДП на тривалий термін, очікуючи заробити на високих процентних ставках і, можливо, курсовій різниці. "Але на даний момент вони не виходять, тому некоректно говорити про штучний курс", – упевнений експерт.

У цілому, на думку аналітиків, дії НБУ, спрямовані на лібералізацію валютного ринку, могли сприяти тому, що ринок знайшов рівновагу на нижчій точці.

У НБУ також кажуть, що курс гривні формується не адміністративно, а під впливом фундаментальних економічних факторів. "Зміцнення гривні є наслідком надлишкової пропозиції валюти на ринку. На відміну від минулого року іноземні інвестори активно вкладаються в довгострокові цінні папери українського Уряду. На сьогодні більша частина портфелю ОВДП у власності нерезидентів – це цінні папери з терміном погашення від 2 до 5 років. Тож їх інвестиції мають довгостроковий характер", – вважають у Нацбанку.

За умови збереження адекватної макроекономічної політики та прискорення реалізації структурних реформ в Україні приплив цих інвестицій може тривати й надалі, уточнили у прес-службі.

Яким курс буде у грудні

Враховуючи сюрпризи з міцним курсом восени, експерти акуратно дають прогнози з приводу того, скільки гривня може коштувати по відношенню до долара у грудні.

Курс гривні у кінці року може трохи ослабнути, як це зазвичай відбувалося, відзначають аналітики. У цей період на валютний ринок потрапляє багато гривні, зокрема, у вигляді соціальних виплат, розрахунків після завершення контрактів.

Ці гроші українці часто конвертують у долари або євро, щоб поповнити свої заощадження. Але чи повториться даний сценарій у цьому році – поки неясно, оскільки після осіннього зміцнення населення може вважати збільшення валютних накопичень невигідною справою.

"Існує ймовірність, що ті додаткові кошти, які громадяни отримають у грудні, будуть пущені на поточне споживання та подарунки до свят. Попит на валюту може збільшитися, якщо зростуть покупки імпортних, як правило, непродовольчих товарів", – уточнює Ахтирко.

Антон Коваленко вважає, що у грудні основний курсовий коридор складе 23,7-24,5 гривень/долар. "Можливо, буде стрибок ближче до новорічних свят, після того як бюджетні виплати потраплять в систему, на 24,5-25 гривень за долар до закриття року", – прогнозує Коваленко.

У грудні може спостерігатися незначна девальвація, якщо активізуються імпортери, припускає Олександр Мартиненко з ICU. Також, за його словами, не виключено, що іноземці будуть менше цікавитися гривнею з метою скуповування ОВДП. Крім цього, аграрні експортери можуть зменшити обсяги продажу валюти.

Додатковим чинником ослаблення гривні може стати репатріація дивідендів великими українськими компаніями, вважає Мартиненко. У такому разі, за оцінками аналітика, курс гривні на кінець 2019 року може ослабнути до 25-25,5 гривень/долар.