Туск заявил, что Польша не будет выделять деньги на закупку американского оружия для Украины

Польша не будет финансировать PURL

По словам Туска, он сообщил генеральному секретарю НАТО Марку Рютте об остановке финансирования от Польши.

"На данном этапе мы не будем выделять дополнительные средства на этот проект PURL, то есть на европейские деньги для закупки американского оружия для Украины. Поскольку мы очень много тратим на собственное вооружение, помогали и продолжаем помогать Украине действительно в очень больших масштабах", - говорит он.

Туск отметил, что у Польши высокий дефицит бюджета и много оборонных расходов.

"Поэтому я сообщил, что с точки зрения финансовых возможностей Польша точно не будет выделять дополнительные средства, поскольку мы имеем собственные расходы, связанные с безопасностью, и они одни из самых высоких в Европе", - отметил политик.