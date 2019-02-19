Туск заявив про високу репутацію Порошенка у всіх столицях Європи

Фото: Дональд Туск і Петро Порошенко (president.gov.ua)

Туск заявив, що дуже цінує особисту роль Порошенка

Президент Європейської ради Дональд Туск високо оцінив зусилля президента України Петра Порошенка у проведенні реформ в державі. Про це Туск сказав під час зустрічі з Порошенком 19 лютого, повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Адміністрації президента.

Туск відзначив зусилля українського народу у боротьбі проти російської агресії. "Це перший раз в нашій спільній європейській історії, коли було продемонстровано такий спротив та відвагу, а також прагматизм", - зазначив він.

Також Туск заявив, що дуже цінує особисту роль Порошенка. "Ви також маєте гарні причини пишатись. Це не лише моя особиста думка. Ваша репутація та репутація всієї країни є дуже високою не тільки в Брюсселі, а й у всіх столицях Європи. Ви заслужили таку репутацію", - заявив Туск.

Нагадаємо, Туск на зустрічі з Порошенком заявив, що в Україні мають продовжити втілювати реформ та зусилля, спрямовані на побудову демократії.