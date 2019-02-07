Туск заявив про відсутність "прориву" в питанні Brexit

Туск заявив, що переговори будуть продовжені

Глава Европейского совета Дональд Туск заявил об отсутствии "прорыва" в вопросе выхода Британии из Европейского союза (Brexit). Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его сообщение, опубликованное в Twitter.

"Встреча с премьер-министром Британии Терезой Мэй. Все еще нет прорыва в обозримой перспективе. Переговоры будут продолжены", - написал Туск в соцсети.

Напомним, лидер Палаты общин Андреа Ледсом заявила, что британский парламент обсудит предложение о выходе Британии из Европейского союза 14 февраля.

Ранее Туск заявил, что страны Европейского союза не будут вносить никаких новых предложений по Brexit. Туск отметил, что у Великобритании осталось 50 дней, чтобы покинуть Евросоюз. По его словам, многие люди, как в Европе, так и Великобритании по-прежнему предпочитают отказаться от решения по Brexit.

РБК-Украина писало, что Еврокомиссия приняла решение по комплекса чрезвычайных мер на случай сценария Brexit без соглашения по образовательной программе Erasmus+, по координации социального обеспечения из бюджета ЕС.