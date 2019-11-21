Туск прокоментував український "касетний скандал"

Фото: Дональд Туск (president.gov.ua)

Туск назвав "касетний скандал" небезпечним

Будь-яка спроба залякати представників опозиції - буде приводом для занепокоєння в Євросоюзі. Про це заявив президент Європейської ради Дональд Туск на прес-конференції у Загребі, коментуючи український касетний скандал.

"Я сподіваюся, що Україна залишиться тією країною, де правоохоронні та судові органи поважають верховенство права і де немає місця політично вмотивованим переслідуванням", - сказав Туск.

Туск, якого лише вчора обрали лідером Європейської народної партії, також заявив, що чув про касетний скандал у Києві: "Я чув про цей потенційний скандал. Хоч я і не маю інформації про окремі деталі чи загальний контекст, але моє перше враження, що це дійсно небезпечно".

Дональд Туск, партія якого є в опозиції у Польщі, заявив, що особисто знає, що таке політичні переслідування.

"Повірте мені, я знаю, про що кажу, бо у мене є свій власний досвід з цього приводу... Завжди коли влада чи люди у владі використовують систему правосуддя проти політичних опонентів, це у будь-якому випадку чи у середньо-, чи у довгостроковій перспективі стане трагедією не лише для жертв переслідувань, але і для всієї країни".

Туск також додав, що стежить за подіями у Києві: "Ви знаєте, скільки емоцій і думок ми інвестували в Україну. Я думаю мені не треба пояснювати, як я особисто переживав за усе що відбувається в Україні. Ми завжди дуже уважно спостерігаємо за подіями у Києві".