Туск закликав Україну уникнути популізму

За його словами, небезпека спокуси радикального популізму народжується з комплексів і слабкості

Президент Европейского совета Дональд Туск призвал Украину избежать популизма. Об этом он сообщил во время выступления в Верховной раде, передает корреспондент РБК-Украина.

"Второй совет. Вдумчиво обойдите соблазн радикального национализма и популизма, так как вы это делаете до сих пор. Если допустим рецидивов шовинизма, в Европе, в Украине, то неизбежно попадем в конфликты. А эгоизм и отстраненность разрушат наше политическое сообщество... Основа объединенной Европы - это солидарность вместо эгоизма, историческая правда вместо пропаганды. Опасность соблазна радикального популизма рождается из комплексов и слабости. А украинцы сегодня имеют все основания и права чувствовать сейчас гордыми и сильными", - сообщил Туск.

Напомним, в ходе выступления в Раде Туск заявил, что нет Европы без Украины.

Туск подчеркнул, что тот, кто готов продать Украину - продает будущее Европы.

Глава парламента Андрей Парубий открыл специальное заседание ВР в связи с пятой годовщиной с начала вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины. В заседании принимают участие президент Петр Порошенко и Дональд Туск.