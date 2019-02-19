Туск закликав українську владу повірити в молодь

Фото: Дональд Туск (president.gov.ua)

Президент Європейської ради дав ряд порад владі України

Президент Європейської ради Дональд Туск закликав українську владу повірити у молодь. Про це він сказав під час виступу у Верховній раді, передає кореспондент РБК-Україна.

Так, у ході свого виступу Туск дав ряд порад владі України.

"П’ята і остання порада. Повірте у молодь. 5 років тому молоді українці склали іспит, деякі сплатили найвищу ціну. Якщо вони вірять у себе, то ви теж можете повірити в них", - закликав президент Європейської ради.

Нагадаємо, Туск заявив, що Україні не слід наслідувати європейським авторитарним політикам. Так, президент Європейської ради закликав українську владу не наслідувати тим сусідам і європейським політикам, які намагаються переконати в настанні часу авторитарної демократії і твердять про те, що демократія, заснована на свободі і правах людини, є пережитком минулого.

Як писало РБК-Україна, Туск також закликав Україну уникнути популізму.

Додамо, президент Європейської ради підкреслив, що без України немає Європи. За його словами, ті політики, які ставлять під сумнів європейську інтеграцію, ставлять під сумнів і цілісність України.