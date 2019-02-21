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Туск припустив продовження переговорів по Brexit

Новини » Політика    21.02.2019 - 01:00
Туск припустив продовження переговорів по Brexit
Фото: Дональд Туск (europa.eu)

Такий варіант передбачається в разі відсутності "розумної угоди" виходу Британії з Євросоюзу

Переговори про вихід Великої Британії з Євросоюзу (Brexit) можуть бути продовжені. Про це заявив у середу, 21 лютого, президент Європейської ради Дональд Туск, передає РБК-Україна з посиланням на Reuters.

За словами Туска, це відбудеться в тому випадку, якщо Британія не зможе виробити розумну угоду щодо виходу з ЄС.

"Разом з прем'єр-міністром Мей ми підготували дуже хорошу і безпечну операцію для обох сторін, і виявилося, що британці відмовилися від неї і нічого не запропонували натомість", - сказав Туск.

Він додав, що завжди є можливість продовжити ці переговори вчасно.

"Це було б краще, ніж вихід (Британії з ЄС, - ред.) без угоди", - підкреслив Туск.

Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ Іспанії Хосе Боррелл повідомив, що в Брюсселі вже укладають нову угоду про Brexit.

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