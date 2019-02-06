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Туск припустив наявність "особливого місця в пеклі" для ініціаторів Brexit

Новини » Політика    06.02.2019 - 14:59
Туск припустив наявність "особливого місця в пеклі" для ініціаторів Brexit
Фото: Дональд Туск (flickr.com/eppofficial)

Вихід Британії з складу ЄС можуть перенести на 24 травня 2019 року

Голова Європейської ради Дональд Туск вважає, що особливе відділення в пеклі може бути виділено для тих, хто не подумав, як зробити настільки бажаний ними Brexit безпечним. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Twitter Туска.

"Цікаво було б подивитися, як виглядає це особливе місце в пеклі для тих, хто просував Brexit, не маючи навіть приблизного поняття, як зробити це безпечно", - написав він.

Туск припустив наявність &quot;особливого місця в пеклі&quot; для ініціаторів BrexitНагадаємо, головний дипломат ЄС з питання Brexit Мішель Барньє заявив, що Євросоюз не повернеться до теми обговорення умов угоди з Brexit.

Раніше повідомлялося, що в четвер, 7 лютого, в Брюсселі прем'єр-міністр Великобританії Тереза Мей у Брюсселі зустрінеться з президентом Єврокомісії Жан-Клодом Юнкером з метою пошуку виходу з глухого кута у питанні угоди про Brexit.

Зазначимо, Єврокомісія прийняла рішення по комплексу надзвичайних заходів на випадок сценарію Brexit без угоди.

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