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Туреччина заявила про видачу Інтерполом ордерів на арешт у справі Хашкаджи

Новини » Надзвичайні події    15.03.2019 - 02:09
Туреччина заявила про видачу Інтерполом ордерів на арешт у справі Хашкаджи
Фото: Джамаль Хашкаджи (скрін відео)

Запит з боку Туреччини на арешт 18 чоловік був відправлений в Інтерпол 15 листопада минулого року

У Міністерстві юстиції Туреччини повідомили, що Міжнародна організація кримінальної поліції (Інтерпол) видала ордери на арешт відносно 20 громадян Саудівської Аравії у справі про вбивство саудівського журналіста Джамаля Хашкаджи. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Як повідомляється, Інтерпол випустив відповідні повідомлення 1 березня. При цьому у Мін'юсті відзначили, що запит з боку Анкари на арешт 18 чоловік був відправлений в Інтерпол 15 листопада 2018 року, а ще двох - 21 грудня.

Як пише газета Daily Sabah, ордери видано стосовно членів команди, нібито прибулої до Стамбулу для вбивства Хашкаджи.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що делегація ООН схильна вважати наслідного принца Саудівської Аравії Мухаммеда бен Сальмана Аль Сауда основним підозрюваним у справі про вбивство журналіста Джамаля Хашкаджи.

РБК-Україна писало, що радника принца-спадкоємця Саудівської Аравії Сауд аль-Кахтані звільнили з посади голови медіацентру королівського суду після висунення проти нього звинувачень в організації вбивства журналіста Джамаля Хашкаджи. Але, він продовжує виконувати свої обов'язки, не дивлячись на звільнення.

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