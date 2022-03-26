Туреччина закрила протоку Босфор після виявлення схожого на міну об'єкта, - ЗМІ

"Босфор закрито для судноплавства до особливого розпорядження", - йдеться в повідомленні.

Як інформують турецькі ЗМІ, до регіону були направлені групи берегової охорони. У зв’язку з розслідуванням протоку перекрили для двостороннього руху.

"Після виявлення цивільним комерційним судном об'єкта, схожого на міну, вранці 26 березня 2022 року в прибережній зоні Босфору до місця події були оперативно відправлені групи підводної оборони (SAS). Об'єкт, схожий на міну, був узятий під охорону командами SAS, і було вжито втручання для його нейтралізації", - йдеться у заяві головного управління берегової безпеки Туреччини.

Нагадаємо, нещодавно Військово-морські сили Туреччини випустили повідомлення про мінну небезпеку в західній частині Чорного моря.

Зазначимо, раніше глава "Інституту Чорноморських стратегічних досліджень" Андрій Клименко заявляв, що Росія замінувала рекомендовані шляхи від Босфору до Одеси і повідомила, що це нібито українські міни.

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