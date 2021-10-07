Туреччина зацікавилася можливостями українського авіазаводу "Антонов", - Кулеба

"Ми обговорювали сьогодні подальший розвиток військово-технічного співробітництва, зокрема виробництво безпілотників Bayraktar в Україні. Туреччина також цікавиться можливостями українського "Антонова", - сказав Кулеба, додавши, що ефективність українських літаків була доведена під час гасіння пожеж у Туреччині.

Чавушоглу подякував Україні за допомогу в ліквідації пожеж в Туреччині влітку цього року. "Ми ніколи не забудемо цю допомогу, яку надала дружня Україна в моїй рідній Анталії і сусідній провінції Мугла", - додав турецький міністр.

У хід зустрічі Кулеба і Чавушоглу обговорили питання енергетичної безпеки, зокрема в контексті постачання газу. Сторони також підписали план консультацій між МЗС України та Туреччини на 2022-2023 роки. Документ передбачає обмін досвідом у різних сферах, що становлять взаємний інтерес.

Державне підприємство "Антонов" займається розробкою, виробництвом і обслуговуванням літаків серії "Ан". Компанія входить до складу держконцерну "Укроборонпром".