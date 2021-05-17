Туреччина вийшла з локдауна. Скасування обмежень буде поступовим

Повідомляється, що локдаун завершився на тлі зниження захворюваності на COVID-19. До цього з 29 квітня в Туреччині після рекордних показників смертності та добової захворюваності ввели повну ізоляцію.

На період "контрольованої нормалізації" зберігається комендантська година в будні дні з 21:00 до 05:00, на вихідні - з 21:00 п'ятниці до 05:00 понеділка.

Поза комендантської години дозволені поїздки між містами. При цьому під час комендантської години можна вільно подорожувати автобусом або літаком, а для міжміських поїздок власним авто потрібні спеціальні дозволи.

Знімаються всі обмеження для вакцинованих людей у віці 65+. Ресторани і кафе можуть працювати на винос і доставку в будні дні з 07:00 до 20:00, у вихідні - з 07:00 до 00:00. Інші заклади - бари, басейни, весільні зали, тренажерні зали, кінотеатри - будуть закриті до червня.

Торгові центри зможуть приймати відвідувачів тільки в будні дні з 10:00 до 20:00, але по вихідних вони будуть закриті. Супермаркети не продаватимуть товари не першої необхідності у вихідні.