Туреччина запроваджує нові правила в'їзду: що буде необхідно для перетину кордону

З 4 червня для в'їзду до Туреччини українцям необхідно буде пред‘явити негативний результат ПЛР-тесту на коронавірус, зроблений не більше, ніж за 72 години до перетину кордону. Альтернативним варіантом є тест на антиген, зроблений протягом останніх 48 годин, або сертифікат про вакцинацію чи або одужання від COVID-19.

"Починаючи з 4 червня 2021 року для всіх іноземних громадян діятимуть нові умови для в‘їзду до Туреччини у зв’язку зі змінами санепідем ситуації у країні. Тепер для перетину турецького кордону туристам необхідно пред‘явити негативний результат ПЛР-тесту, зроблений не більше, ніж за 72 години до перетину кордону. Або швидкого тесту на антиген, зробленого протягом останніх 48 годин", - йдеться в повідомленні.

Якщо пасажир, що прямує до Туреччини пред’явить документ, виданий офіційними органами відповідної країни, що свідчить про те, що вони були щеплені принаймні за 14 днів до прибуття до Туреччини та/або що вони вилікувались від хвороби за останні 6 місяців, не вимагається подання ПЛР-тесту та карантину.

"Це означає, що скасування необхідності ПЛР-тесту, яке було введено з 15 травня 2021 року для осіб, що прибували до Туреччини наземним, повітряним або морським шляхом з Гонконгу, Китаю, Тайваню, В’єтнаму, Австралії, Нової Зеландії, Сінгапуру, Таїланду, Південної Кореї, Японії, Великобританії, Латвії, Люксембург, України та Естонії, тимчасово призупиняється і діятиме до 3 червня включно", - пояснили в міністерстві.