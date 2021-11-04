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Туреччина вводить бустерне COVID-щеплення, але не для всіх вакцин

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Туреччина, Четвер 04 листопада 2021 09:12
Туреччина вводить бустерне COVID-щеплення, але не для всіх вакцин Фото: Туреччина вводить бустерне COVID-щеплення (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

У Туреччині запроваджують щеплення третьою дозою вакцини від коронавірусу. Мова йде про тих, хто вже пройшов імунізацію двома дозами Pfizer.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра Туреччини Фахреттін Коджа, якого цитує Reuters.

За його словами, ревакцинація спочатку розпочнеться сьогодні для людей похилого віку, з хронічними захворюваннями, медичних працівників та тих, хто працює на інших "високоризикових посадах".

Міністр зазначив, що 59% населення країни вже отримали дві дози вакцини, додавши, що цей показник має бути вищим за 70% для досягнення колективного імунітету.

Вказано, що Туреччина вже ввела третю дозу більш ніж 11,2 млн осіб, які отримали дві дози вакцини Sinovac, через можливе зниження ефективності препарату.

Відомо, що щоденна кількість інфікованих у Туреччині з середини вересня становить близько 30 тисяч осіб, у той час, як щоденна кількість загиблих, що досягла піку у 290 у вересні, як і раніше, перевищує 200.

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