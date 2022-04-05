Туреччина повернула персонал посольства в Київ

Усі працівники дипломатичного представництва повернулися у столицю України. Турецьке посольство останнім покинуло Київ, коли над містом нависла загроза захоплення військами РФ.

Місія, однак, не покинула територію України. Посольство Туреччини тимчасово облаштувалося у Чернівцях. Тепер турецька амбасада серед перших посольство, які повертаються до Києва після звільнення Збройними силами населених пунктів Київщини.

Із 6 квітня посольство Туреччини активізує свою роботу. Персонал диппредставництва прибув до української столиці під посиленим захистом.