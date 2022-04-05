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Туреччина повернула персонал посольства в Київ

Фото: Ягмур Ахмет Гульдере та Олексій Резніков (facebook.com/TCKievBE)
Автор: Антон Федорців

Турецьке посольство в Україні повернулося до Києва та відновило роботу в повному складі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Haberturk.

Усі працівники дипломатичного представництва повернулися у столицю України. Турецьке посольство останнім покинуло Київ, коли над містом нависла загроза захоплення військами РФ.

Місія, однак, не покинула територію України. Посольство Туреччини тимчасово облаштувалося у Чернівцях. Тепер турецька амбасада серед перших посольство, які повертаються до Києва після звільнення Збройними силами населених пунктів Київщини.

Із 6 квітня посольство Туреччини активізує свою роботу. Персонал диппредставництва прибув до української столиці під посиленим захистом.

До слова, напередодні Литва заявила про повернення свого посла в Київ.

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