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Туреччина погрожує війною Греції через суверенітет островів, - грецьке МЗС

Автор: Сергій Пишкін

Міністерство закордонних справ Греції поскаржилось на те, що Туреччина погрожує країні війною. Республіка продовжує оскаржувати суверенітет острів.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу МЗС Греції.

Туреччина незадоволена тим, що Афіни можуть розширити свої територіальні води з 6 до 12 морських миль в Егейському морі. Також республіка продовжує оскаржувати суверенітет грецьких островів.

За словами голови МЗС Греції Нікоса Дендіаса, Туреччина, порушуючи всі норми права, виступила проти країни з погрозами початку війни, якщо вона спробує розширити територіальні води.

"Це єдина країна у світовій спільноті, яка виступила з погрозою війни проти іншої країни. І навіть якщо ця інша країна скористається своїми невід'ємними правами", - відзначив Дендіас.

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ТурцияГреціяАфины