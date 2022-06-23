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Туреччина розслідує вивезення Росією краденого українського зерна

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Україна, Четвер 23 червня 2022 13:19
Туреччина розслідує вивезення Росією краденого українського зерна Фото: міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Анкара розслідує інформацію про те, що українське зерно було вкрадено Росією, і не дозволить ввозити таке зерно до Туреччини, заявив Міністр закордонних справ країни Мевлют Чавушоглу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Посол Києва в Анкарі заявив на початку червня, що турецькі покупці були серед тих, хто отримав зерно, яке Росія вкрала з України, додавши, що він звернувся за допомогою до Туреччини для виявлення і упіймання осіб, відповідальних за поставки.

"Ми серйозно ставимося до кожної заяви і серйозно їх розслідуємо. Ми кожен раз повідомляємо про результат, особливо українську сторону",-сказав Чавушоглу на спільній прес-конференції з Міністром закордонних справ Великобританії Ліз Трусс в Анкарі.

На Росію і Україну припадає майже третина світових поставок пшениці, в той час як Росія також активно експортує добрива, а Україна - кукурудзу і соняшникову олію. Але поставки українського зерна з її чорноморських портів застопорилися після вторгнення Росії, де заблоковано близько 20 млн тонн зерна.

Нагадаємо, посол України в Туреччині Василь Боднар раніше заявив, що Росія підробляє документи для вивезення краденого українського зерна. У зв'язку з цим правоохоронні органи Туреччини не можуть зафіксувати порушення.

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