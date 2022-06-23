Турция расследует вывоз Россией краденого украинского зерна

Анкара расследует информацию о том, что украинское зерно было украдено Россией, и не позволит ввозить такое зерно в Турцию, заявил министр иностранных дел страны Мевлют Чавушоглу.

Посол Киева в Анкаре заявил в начале июня, что турецкие покупатели были среди тех, кто получил зерно, которое Россия украла из Украины, добавив, что он обратился за помощью к Турции для выявления и поимки лиц, ответственных за поставки.

"Мы серьезно относимся к каждому заявлению и серьезно их расследуем. Мы каждый раз уведомляем о результате, особенно украинскую сторону", - сказал Чавушоглу на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Великобритании Лиз Трусс в Анкаре.

На Россию и Украину приходится почти треть мировых поставок пшеницы, в то время как Россия также активно экспортирует удобрения, а Украина - кукурузу и подсолнечное масло. Но поставки украинского зерна из ее черноморских портов застопорились после вторжения России, где заблокировано около 20 млн тонн зерна.