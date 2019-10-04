Туреччина просить ЄС допомогти щодо переселення біженців

Фото: біженці в Європі (facebook.com/beroeva)

Туреччина побудує мирний ареал на півночі Сирії, де можуть жити майже два мільйони сирійців

Віце-президент Туреччини Фуат Октай закликав Європейський союз (ЄС) допомогти в переселенні сирійських біженців в так звану зону безпеки на півночі Сирії. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DW.

За словами Октая, планування проектів з переселення біженців вже завершено, проте, щоб їх здійснити, нам необхідна підтримка всіх діючих в регіоні гравців, особливо ЄС", - зазначив він.

"Ми очікуємо, що в цей мирний ареал зможуть добровільно переселитися майже два мільйони сирійців. Нам необхідно побудувати необхідну інфраструктуру - тимчасове і постійне житло, лікарні і школи", - заявив він.

Нагадаємо, Німеччина, Італія, Мальта і Франція домовилися про розподіл врятованих в море біженців. Вироблений на Мальті документ буде представлений в якості основи для можливого більш широкої угоди з розподілу біженців на наступній зустрічі глав МВС країн-членів ЄС. Зазначимо, що наступна зустріч планується 8 жовтня.

Як повідомляло РБК-Україна, поліція Греції затримала 10 сирійських мігрантів, які під виглядом волейбольної команди з України намагалися нелегально вилетіти з країни. Мігранти були затримали в аеропорту Афін у неділю, 22 вересня, після того, як поліція встановила, що українські паспорти, які вони представили, були занесені в базу як вкрадені або загублені.