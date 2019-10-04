ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Туреччина просить ЄС допомогти щодо переселення біженців

Новини » Суспільство    04.10.2019 - 21:41
Туреччина просить ЄС допомогти щодо переселення біженців
Фото: біженці в Європі (facebook.com/beroeva)

Туреччина побудує мирний ареал на півночі Сирії, де можуть жити майже два мільйони сирійців

Віце-президент Туреччини Фуат Октай закликав Європейський союз (ЄС) допомогти в переселенні сирійських біженців в так звану зону безпеки на півночі Сирії. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DW.

За словами Октая, планування проектів з переселення біженців вже завершено, проте, щоб їх здійснити, нам необхідна підтримка всіх діючих в регіоні гравців, особливо ЄС", - зазначив він.

"Ми очікуємо, що в цей мирний ареал зможуть добровільно переселитися майже два мільйони сирійців. Нам необхідно побудувати необхідну інфраструктуру - тимчасове і постійне житло, лікарні і школи", - заявив він.

Нагадаємо, Німеччина, Італія, Мальта і Франція домовилися про розподіл врятованих в море біженців. Вироблений на Мальті документ буде представлений в якості основи для можливого більш широкої угоди з розподілу біженців на наступній зустрічі глав МВС країн-членів ЄС. Зазначимо, що наступна зустріч планується 8 жовтня.

Як повідомляло РБК-Україна, поліція Греції затримала 10 сирійських мігрантів, які під виглядом волейбольної команди з України намагалися нелегально вилетіти з країни. Мігранти були затримали в аеропорту Афін у неділю, 22 вересня, після того, як поліція встановила, що українські паспорти, які вони представили, були занесені в базу як вкрадені або загублені.

Джонсон заперечив, що проситиме ЄС відкласти Brexit Джонсон попросить про відстрочку Brexit, якщо не буде укладена угода
Новини України ЕвросоюзТурцияБіженці
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся