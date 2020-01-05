Туреччина почала відправляти військових у Лівію

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що сьогодні, 5 січня, Анкара почала перекидати своїх військових на територію Лівії. Про це повідомляє РБК-Україна на телеканал CNN Turk.

За словами Ердогана, починаючи з неділі турецькі військові будуть поступово перекидатися в Лівію. Він додав, що завданням турецьких сил є забезпечення безпеки уряду Лівії.

"До завдань наших військових входять координаційні дії ... Турецькі військові почали поступово перекидатися, щоб забезпечити безпеку легітимного уряду (в Лівії - ред.)", - пояснив Ердоган.

При цьому лідер Туреччини не уточнив, чи знаходяться наразі турецькі військові в Лівії чи ні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що парламент Туреччини схвалив законопроект, внесений Ердоганом, яким дозволяється розміщення турецьких військових у Лівії. У позачерговому голосуванні взяли участь 509 депутатів, з них 325 висловилися на підтримку законопроекту, 184 - проти.

Як відомо, 26 грудня Міжнародно визнаний уряд Лівії офіційно звернувся до Туреччини з проханням про військову підтримку, щоб відбити наступ сил генерала Хафтара на столицю Тріполі. Лівійський уряд попросив у Туреччини "повітряну, наземну та морську" військову підтримку.