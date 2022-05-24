Туреччина опублікувала офіційні вимоги для вступу Швеції та Фінляндії до НАТО

"Відповідно до принципу колективної безпеки НАТО Туреччина очікує конкретних запевнень від Швеції, яка підтримує терористичні організації", - йдеться в повідомленні.

Турецька сторона підкреслює, що шведська влада приймає членів терористичних організацій, з якими бореться Туреччина, на міністерському рівні, і підтримує їх діяльність всередині країни.

"Хоча наша країна проводить політику відкритих дверей НАТО, вона продовжує вірити, що члени Альянсу і країни-кандидати повинні співпрацювати на високому рівні в боротьбі з тероризмом, як і у всіх інших сферах. Швеція, яка подала заявку на членство, очікується, що вона зробить принципові кроки і надасть конкретні гарантії з приводу турботи про безпеку Туреччини. Туреччина очікує конкретних запевнень від Швеції, яка підтримує терористичні організації, згідно з принципом колективної безпеки НАТО", - йдеться в заяві.

Крім цього, в заяві нагадали, що шведський уряд ввів ембарго проти Туреччини на поставку зброї. Це сталося після операції"джерело миру".