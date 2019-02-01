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Туреччина ніколи не визнає анексію Криму Росією, - Чавушоглу

Новини » Політика    01.02.2019 - 21:44
Туреччина ніколи не визнає анексію Криму Росією, - Чавушоглу
Фото: Мевлюта Чавушоглу (mfa.gov.tr)

Чавушоглу зазначив, що Туреччина і надалі буде захищати кримських татар

Туреччина підтримує територіальну цілісність України, засуджує анексію Криму і ніколи не визнає її, захищала і буде захищати кримських татар. Про це заявив міністр закордонних справ Туреччини Мевлюта Чавушоглу у ході спільної з главою МЗС України Павлом Клімкіним прес-конференції в Одесі, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укрінформ".

Він зазначив, що Туреччина підтримує територіальну цілісність і непорушність кордонів України.

"Ми засуджуємо анексію Криму і ніколи не визнаємо її. Сьогодні ми також ще раз підкреслили, що у нас є воля захищати права кримських татар", - заявив Чавушоглу.

Міністр також заявив про позиції Туреччини щодо війни на Донбасі.

"Ми підтримуємо мирне вирішення ситуації на Донбасі в рамках міжнародного права і будемо продовжувати підтримувати діяльність тимчасової моніторингової місії ОБСЄ", - зазначив він.

Зазначимо, глава МЗС Туреччини Мевлюта Чавушоглу з робочим візитом перебував сьогодні в Одесі, де провів зустріч з міністром закордонних справ України Павлом Клімкіним.

Також повідомлялося, що Туреччина буде докладати зусилля для звільнення захоплених Росією українських моряків і кораблів і брати активну участь у забезпеченні безпеки Чорноморського регіону.

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