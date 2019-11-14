Туреччина назвала обмеженням прав вимогу США відмовитися від російських С-400

Президент Туреччини Реджеп Ердоган заявив, що вимога США відмовитися від покупки російських зенітних ракетних комплексів С-400 є обмеженням суверенних прав. Про це повідомляє агентство Anadolu.

Як зазначив Ердоган, Туреччина хоче зберегти дружні відносини і з США, і з Росією. Відповідну заяву президент Туреччини зробив після візиту до США, де провів зустріч з президентом Америки Дональдом Трампом.

"Туреччина заявила про готовність до придбання у США систем ЗРК Patriot. Однак пропозиція повністю відмовитися від закупівлі систем ЗРК С-400 Анкара розцінює як обмеження своїх суверенних прав", - повідомив Ердоган.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, що напередодні візиту Ердогана в США Трамп виступив з пропозицією про торговельну угоду вартістю в 100 млрд доларів для врегулювання суперечностей навколо російських ЗРК С-400. Раніше рішення про придбання Анкарою С-400 призвело до виключення Туреччини з виробничого ланцюжка США.

Також, за словами радника Трампа з нацбезпеки Роберта Про'Брайєна, США готові ввести санкції проти Туреччини за покупку в Росії С-400.